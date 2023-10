Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Ottobre 2023

Grande Fratello

L’ex fidanzato di Anita Olivieri

Ieri sera Anita Olivieri ha parlato di Vittorio Menozzi e del fatto che in realtà non gli piace molto perché lo trova molto noioso. Facendo una battuta, infatti, ha affermato di sentirlo arido come il clima desertico.

Anita Olivieri non sopporta, a quanto sembra, che la chiami “tata” o che le prepari la colazione. Le altre ragazze fanno un verso facendo finta di rabbrividire:

“Questa è esattamente la mia reazione. Ma io mi devo trattenere. Hanno fatto un aereo. Ho smorzato. Hanno pagato un aereo per una roba del genere”.

Fiordaliso poi le chiede se a lei Vittorio piace e finalmente rivela la verità: “No, non mi piace. Era finita ancora prima di iniziare“.

In queste ore, però, ha anche fatto cenno al suo ex fidanzato. A quanto pare questa persona ha frequentato l’ex fidanzata di Ultimo. Stiamo parlando di Federica Lelli, la quale è stata insieme ben due anni con il cantante. In molti brani, infatti, ci sono riferimenti a lei.

Come possiamo sentire anche nel video qui sotto, comunque sia, Anita Olivieri che si lamenta del fatto che adesso non riesce più ad ascoltare la sua canzone preferita di Ultimo a causa dell’ex fidanzato. Il fatto che si sia messo insieme a Federica, infatti, le “brucia” ancora: “Poteva mettersi con chiunque e invece è così. Sono stati insieme 4 o 5 mesi“.

la regia che continua a censurare anita perché sta rivelando che il suo ex/attuale ragazzo è stato con federica lelli (ex di ultimo) questo cast così surreale#GrandeFratello pic.twitter.com/L2X8SZ1OZr — V (@harsiness) October 21, 2023

La regia, però, continuava a togliere l'audio e a cambiare inquadratura per tutto il tempo in cui Anita Olivieri ha parlato di tutto ciò con le altre inquilini.