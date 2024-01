NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore ad alcuni inquilini del Grande Fratello è stato concesso di trascorrere una giornata in spa. Tuttavia al rientro qualcuno ha notato una certa distanza tra Anita Olivieri e Garibaldi. Cosa è accaduto dunque tra i due gieffini?

Anita Olivieri e Garibaldi più distanti che mai

Chi segue il Grande Fratello sa bene che in questi mesi è nata una profonda amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due protagonisti del reality show fin dai primi giorni di gioco hanno preso a spalleggiarsi e in più di un’occasione si sono fatti forza a vicenda, sostenendosi passo dopo passo. Tuttavia da qualche ora a questa parte sembrerebbe che ci sia stato un improvviso allontanamento tra i due concorrenti, che ha fatto preoccupare i fan. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la produzione ha deciso di concedere una giornata in spa agli inquilini veterani della casa. A quel punto i protagonisti del programma hanno lasciato momentaneamente l’appartamento per godersi qualche ora in relax.

Al rientro tuttavia i fan più attenti del reality show in onda su Canale 5 hanno notato una certa distanza tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto tra loro in spa. Attualmente non sappiamo con esattezza cosa sia successo, tuttavia sul web non sono mancate diverse teorie.

La conferma, tra Peppe e Anita qualcosa è successo, indifferenza assoluta 🤔 pic.twitter.com/Mtlr72Y3fs — Gianni leone (@Gianni33007) January 18, 2024

C’è infatti chi insinua che la causa di questo improvviso gelo tra Anita e Giuseppe possa essere nientemeno che Beatrice Luzzi, che come tutti ben sappiamo in passato ha avuto un breve flirt col collaboratore scolastico. Si tratta però solo di supposizioni e di certo sarà interessante scoprire cosa accadrà in casa nelle prossime ore. Tra la Olivieri e Garibaldi ci sarà un chiarimento? Non resta che seguire le vicende della casa per scoprirlo.