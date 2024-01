Grande Fratello, i gieffini lasciano la casa: per loro una giornata rilassante alla spa (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2024

Grande Fratello

Alcuni concorrenti del Grande Fratello, i “veterani”, sono stati mandati alla spa per rilassarsi dopo mese chiusi in casa

Ieri sera alcuni concorrenti sono stati fatti uscire dalla casa del Grande Fratello per una bella sorpresa. Vediamo il video di ciò che è accaduto.

I concorrenti del Grande Fratello vanno alla spa

Ieri sera il Grande Fratello ha rilasciato un comunicato in cui si informava il pubblico che alcuni concorrenti “veterani” sarebbero usciti dalla casa più spiata d’Italia per ricevere un premio:

“Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?“.

Tutti i telespettatori si sono chiesti dove sarebbero andati e alla fine è stato svelato che hanno trascorso una giornata rilassante alla spa. Nel video qui sotto possiamo vederli tutti insieme sull’autobus che li sta portando a destinazione. Sorridono e sembrano starsi divertendo, poi la scena stacca mentre sono a farsi un bagno.

Ci vengono mostrati i primi commenti a caldo, come quello di Letizia Petris: “Penso sia la cosa migliore che ci potesse accadere“. Poi Fiordaliso aggiunge: “Quasi quasi sto qui, non torno più dentro“. In seguito anche Rosy Chin esprime tutto il suo entusiasmo: “Magico, indescrivibile… È fotonico“. Tutti gli altri ringraziano il Grande Fratello per il regalo e in conclusione Vittorio dice: “Non li ho mai visti così gasati, secondo me sarà dura riportarci in casa“.

Queste sono solo alcune immagini relative alla bella giornata passata dai concorrenti alla spa. Il post del GF promette che ne sapremo molto di più durante la puntata che andrà in onda martedì 23 gennaio 2024. Ricordiamo, infatti, che l’appuntamento è stato spostato di un giorno a causa della partita di Supercoppa Italiana.

Al momento quindi non ci resta che attendere per scoprire cos’altro è accaduto in giornata. Non smettete di seguirci per rimanere sempre aggiornati.