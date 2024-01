Un 1,5 e un sotto zero! La Celentano distrugge Giovanni e Nicholas (ANTICIPAZIONI)

NEWS

Debora Parigi | 18 Gennaio 2024

Amici 23

Non sono andati bene i compiti che la Celentano ha dato a Giovanni e Nicholas, prese gravi insufficienze nella puntata di Amici 23

Da alcune anticipazioni sulla puntata di Amici 23 in onda domenica veniamo a sapere come sono andati i compiti che Alessandra Celentano ha dato a Giovanni e Nicholas nel daytime di oggi. Il risultato è stato terribile tanto che sono volati voti bassissimi. Ecco tutti i dettagli di cosa è accaduto.

I voti di Alessandra Celentano ai compiti di Giovanni e Nicholas ad Amici 23

Nel daytime di questo pomeriggio di Amici 23 abbiamo visto Alessandra Celentano mandare due lettere (con compito) a due allievi di Raimondo Todaro. Stiamo parlando di Giovanni e Nicholas. Abbiamo anche visto che le parole delle due lettere erano molto diverse tra loro: complimenti e spronamenti per Giovanni, pessimismo assoluto per Nicholas. Infatti anche le reazioni dei due ballerini sono state decisamente diverse.

Nella registrazione di oggi di Amici 23 questi due compiti sono stati mostrati in studio dopo le varie gare. E possiamo dirvi che non sono andati per niente bene. Grazie alle anticipazioni di Superguida TV veniamo a sapere che la Celentano ha dato dei voti molto bassi ed è stata anche sospesa una maglia.

A tal proposito partiamo da Giovanni che dopo l’esibizione non ha soddisfatto la Maestra che gli ha dato 1,5. Anche Raimondo Todaro non è rimasto soddisfatto e gli ha messo 3. Con un’insufficienza da parte del professore di appartenenza scatta la sospensione della maglia. Todaro però, decide di ridargli la maglia.

Per quanto riguarda Nicholas, invece, Alessandra Celentano è stata ancora più severa. Ha proprio stroncato il ballerino dicendogli che la sua esibizione era da “sotto zero”, quindi neanche classificabile. Ovviamente questo voto ha dato inizio a un’accesa discussione tra la Celentano e Todaro che è durata a lungo. Una volta finita questa discussione, Giovanni è sceso di nuovo al centro dello studio e ha riconsegnato la maglia al suo professore dicendo che era meglio che l’avesse ancora sospesa.

Questa puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 21 gennaio alle 14 su Canale 5.