NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ancora una volta Anita Olivieri si scaglia contro Beatrice Luzzi, con un commento che in queste ore ha indignato il web.

Le parole di Anita Olivieri

Sappiamo tutti che non c’è simpatia tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Col passare delle settimane le due protagoniste del Grande Fratello sono spesso arrivate a scontrarsi duramente e ancora oggi la gieffina e l’attrice sono ai ferri corti. Sembrerebbe infatti che tra Anita e Beatrice non ci siano punti di incontro e attualmente entrambe stanno proseguendo il loro percorso senza curarsi l’una dell’altra. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto storcere il naso ai più sul web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come abbiamo visto, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Beatrice Luzzi si è scontrata anche con Perla Vatiero. Qualche ora fa così Anita Olivieri, che stava proprio chiacchierando con l’ex protagonista di Temptation Island, ha fatto un commento al veleno contro l’attrice, che non è piaciuto alla maggior parte del pubblico del Grande Fratello. La gieffina infatti, rivelando quello che avrebbe detto agli autori del reality show in confessionale, ha affermato:

“Sai cosa ho detto in confessionale? Che lei è la regina di cuori di Alice nel paese delle meraviglie. Adesso che c’è Perla la facciamo diventare il cappellaio matto, dateci il tempo. Sei la regina, ma tagli le teste”.

Aneeta "sai cosa ho detto in confessionale? Che da regina di cuori la facciamo diventare il cappellaio matto, dateci tempo"



Nooo ma aneeta non è per niente ossessionata da Bea e pensare che questo discorso e durato più di due minuti!! 🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/8GMEaYD3BG — 🚬Alessio🚬 (@Ale_Taichou_) January 24, 2024

Le parole di Anita Olivieri non sono affatto passate inosservate e in molti sui social hanno duramente criticato la gieffina. Beatrice nel mentre continua a essere una delle protagoniste più amate e sostenute di questa edizione del Grande Fratello e di certo non sorprenderebbe una sua eventuale vittoria. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati con tutte le news sul programma.