Chi è Anita Olivieri del Grande Fratello? Fidanzato e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Settembre 2023

Chi è

Torna ufficialmente il Grande Fratello e a prendere parte alla nuova edizione del reality show di Canale 5 è anche Anita Olivieri. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Anita Olivieri

Nome e Cognome: Anita Olivieri

Data di nascita: 25 maggio 1997

Luogo di nascita: Roma

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: lavora nel marketing

Fidanzato: Anita sembrerebbe essere single

Figli: Anita non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @aegaleos

Profilo Linkedin: @AnitaOlivieri

Anita Olivieri età e biografia

Scopriamo chi è Anita OIivieri e quello che sappiamo in merito alla sua biografia. La concorrente del Grande Fratello viene da Roma e la sua data di nascita è il 25 maggio 1997. La sua età dunque è di 26 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso. La Olivieri è cresciuta con sua nonna e con sua madre, e non sappiamo chi sia suo padre.

Ma che lavoro fa Anita? La Olivieri lavora nel marketing, in una grande azienda di automotive, dove si occupa di comunicazione. La gieffina ha anche conseguito la laurea. Anita infatti ha due lauree, triennale e magistrale, e un master.

Pochi anni fa una sua omonima ha partecipato allo Zecchino d’Oro, tuttavia non si tratta di una parente della gieffina.

Ma scopriamo di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

La vita privata di Anita Olivieri sta facendo discutere il web.

Al Grande Fratello infatti la gieffina ha ammesso di non avere un fidanzato e di essere single. Tuttavia sul web sono spuntate alcune foto sospette provenienti dal suo profilo Instagram che la vedono in compagnia di un uomo.

A quel punto i più maliziosi del web hanno iniziato a ipotizzare che Anita abbia mentito sulla sua vita privata, e che abbia in realtà un fidanzato.

Mentre attendiamo di saperne di più, vediamo dove seguirla sui social.

Dove seguire Anita del Grande Fratello: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Anita Olivieri sui social.

La gieffina ha un profilo Instagram, sul quale condivide le foto più belle delle sue giornate e della sua vita privata.

È possibile seguire Anita anche su Linkedin.

Ma scopriamo di più sulla sua partecipazione al Grande Fratello 2023.

Anita Olivieri al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 parte ufficialmente l’11 settembre. La nuova edizione del reality show più spiato d’Italia quest’anno avrà un cast variegato, composto da personaggi Vip e da Nip. Tra essi c’è anche Anita Olivieri, che per la prima volta si affaccia al mondo dello spettacolo. Proprio in merito alla sua partecipazione al programma, la gieffina afferma:

“Guardo quella porta e mi sento libera. Sento di potermi esprimere più di quanto possa far qui fuori”.

Volete sapere chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti del Grande Fratello

Ecco chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello 2023:

Vediamo adesso il percorso di Anita al Grande Fratello 2023.

Il percorso di Anita al Grande Fratello 2023

Lunedì 11 settembre inizia ufficialmente il percorso di Anita Olivieri al Grande Fratello 2023. Ma come se la caverà con questa nuova esperienza? Non resta che attendere per scoprirlo.