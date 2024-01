NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

In questi giorni si sta parlando di un presunto ritorno di fiamma tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore ad alimentare i pettegolezzi è stata una storia postata dalla Principessa, che sembrerebbe essere in compagnia proprio del nuotatore.

Ritorno di fiamma tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo?

Sono trascorsi più di due anni da quando Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia come sappiamo la relazione tra i due ex Vipponi è stata fatta di alti e bassi e col passare del tempo tra la Principessa e il nuotatore ci sono stati non pochi problemi. Dopo la fine del reality show era sembrato che la coppia avesse trovato una serenità, quando a un tratto proprio Bortuzzo ha annunciato la fine della sua storia. A mettere un punto definitivo alla conoscenza sembrerebbe essere stato proprio Manuel, che ha deciso di tagliare i ponti con Lulù.

Da quel momento i due hanno preso strade diverse e per mesi non si è più parlato di loro. Almeno fino a qualche ora fa. Sì, perché inaspettatamente da qualche giorno Bortuzzo e la Selassié sono tornati al centro del gossip e del pettegolezzo. Numerosi fan della coppia infatti non hanno mai smesso di credere che per tutto questo tempo Manuel e Lulù fossero in realtà segretamente fidanzati e numerose sono state le prove che gli utenti hanno collezionato in più di un anno.

Ma non solo. Nelle ultime ore a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata anche Deianira Marzano e il pettegolezzo ha fatto in breve il giro del web. Ieri sera, come se non bastasse, ad alimentare i pettegolezzi è stata anche la stessa Principessa. Lulù ha infatti postato una storia in cui la vediamo al fianco di un misterioso uomo, che sembrerebbe essere proprio Manuel.

I fan dunque ne sono certi: la Selassié e Bortuzzo sarebbero tornati insieme e questo scatto ne sarebbe la conferma. Attualmente però i due diretti interessati non sono ancora intervenuti per annunciare il ritorno di fiamma. Di conseguenza il tutto va ancora preso con le pinze.