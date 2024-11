In queste ore sui social di Anna Acciardi è spuntato un video che secondo i più è una frecciatina all’ex tentatrice Sofia Costantini. Quest’ultima però non ci sta e decide di replicare.

Il video di Anna Acciardi

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione sono state Anna Acciardi e Sofia Costantini. Le ex protagoniste di Temptation Island infatti sono finite al centro di un botta e risposta social di fuoco che ha attirato l’attenzione del web. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando proprio Anna ha postato sui suoi profili un video in cui la vediamo canticchiare una canzone di Fedez, che recita: “Pensavo fosse amore invece era una escort. Chiamiamo le cose col loro nome: non siete delle modelle, voi siete sapete il nome”.

A quel punto i più maliziosi hanno creduto che il post della Acciardi fosse una vera frecciatina alla Costantini. L’ex tentatrice sembrerebbe averla pensata allo stesso modo e poco dopo ha deciso di replicare ad Anna facendo un lunghissimo sfogo sui social. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Spiegami una cosa, perché giuro da ignorante non la capisco: ste ca**ate che ora vai diffondendo in giro su che tipologia di lavoro secondo te faccio è per trovare almeno una cosa nella quale sarei inferiore a te? Perché giuro non lo capisco”.

Ma non è finita qui. Successivamente Sofia Costantini, tornando a scagliarsi contro Anna Acciardi, ha aggiunto: “Non è sminuendo gli altri che acquisti valore tu. Se ti alzi la mattina e non sai come occupare le tue giornate, se non sbattuta sul letto a fare TikTok, non puoi prendertela con me che mi sveglio alle 6, mi alleno 3 ore al giorno, ne lavoro 5 e ho una routine tale che mi permette di vivermi la vita come voglio. Nessuno mi ha regalato niente. Ho alzato il c*lo e mi sono presa con impegno e dedizione quello che volevo. Cosa che potresti fare anche tu, perché non ti manca niente per farlo se non la voglia”.

Anna nel mentre non ha ancora replicato alle parole di Sofia, ma in molti si chiedono già se nelle prossime ore tornerà a dire la sua.