Come oggi giovedì arriva il doppio appuntamento con la serie televisiva turca. Leggiamo insieme quali sono le anticipazioni di Endless Love del 7 novembre e la trama completa.

Non perdiamo troppo tempo e vediamo subito quali sono tutte le anticipazioni di Endless Love di giovedì 7 novembre.

ORE 14:10

Ayhan con l’aiuto di alcuni bambini del quartiere ha organizzato la proposta di matrimonio a Leyla. Lei ovviamente ha risposto in maniera affermativa.

Zeynep intanto per fare in modo che il suo piano vada a buon fine, lascia la porta aperta della casa di Hakan. Questo per permettere al fratello Tarik di entrare, sottrarre le prove dell’omicidio di Ozan e farle sparire definitivamente. Hakan pensa invece che sia stato Kemal a farlo.

ORE 21:30

Sempre Hakan fa sapere che molto presto avrà tutte le informazioni utili riguardo alle impronte digitali sul bottone. Ciò permetterà dunque di scoprire l’assassino e il legame di questo con Emir.

Nel frattempo Kemal va a casa dei suoi genitori e cerca la camicia a cui manca il bottone. E questa per lui è già una conferma. In seguito Zeynep sente Tarik e i due parlano dei sospetti di Kemal. Per questo sopraffatta dalla situazione tenta di togliersi la vita, ma Kemal riesce a salvarla.

In seguito le anticipazioni di Endless Love continuano con Nihan ed Emir che si presentano davanti ai giornalisti. La pittrice prende tutti in contropiede e rivela che il matrimonio è una messinscena. Dopo un attimo di confusione Emir annuncia di avere intenzione di divorziare e occuparsi di sua figlia. Tutto pur di lasciare intendere che vuole portarla via da Nihan.

Dall’altra parte invece Tarik affronta Banu. Per i due è arrivato il momento di separarsi per poi rivelare tutto ai genitori di lui.

A seguito delle dichiarazioni sorprendenti fatte in conferenza, Nihan fa sapere a suo marito di non essere più disposta a stare alle sue minacce. Emir dalla sua ha intenzione di farla passare per una persona instabile. Intanto Kemal una volta salvata Zeynep la spinge a dire la verità. Di fronte al suo silenzio, la porta in centrale di polizia, dove però sviene.



Nihan, per contattare Kemal, irrompe a casa sua, ma si scontra con Asu e tra le due c’è un litigio. Emir illustra ad Asu il suo nuovo piano per tenere Nihan legata a sé. Finalmente Kemal e Nihan si incontrano ed entrambi vogliono fare chiarezza sulla morte di Ozan. Tarik chiede un grosso favore ad Asu. Hakan fornisce a Kemal i contatti della persona associata all’impronta sul bottone.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Come capita spesso in questi casi, specie con dei cambi di palinsesti, la domanda è sempre la stessa: quando va in onda Endless Love? C’è da prendere appunti.

Questa settimana la messa in onda resterà invariata:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10.

al alle Appuntamento serale alle 21:30 giovedì e venerdì

e Il sabato dalle 14:45.

Dalla prossima settimana però al posto di Endless Love alle 14:10 andrà in onda Segreti di Famiglia.

Quanti episodi ha Endless Love? Formata da ben due stagioni, in Turchia ha totalizzato precisamente 35 e 39 episodi. Ma questo discorso vale solamente per la terra d’origine.

Dove vederlo in TV e streaming

Per sapere infine dove vedere in TV e in streaming Endless Love e la puntata del 7 novembre, si può fare sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV). Con la piattaforma ci sarà modo anche di vedere o rivedere le puntate e le anticipazioni di Endless Love.

