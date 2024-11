In queste ore a diventare virale sui social è stato un simpatico video in cui vediamo Federica Petagna dire la sua sul gruppo di concorrenti del Grande Fratello. Quasi nessuno degli inquilini tuttavia capisce il discorso della neo gieffina.

Il simpatico video di Federica Petagna

Da ormai qualche giorno a diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello è stata Federica Petagna. L’ex volto di Temptation Island, dopo aver lasciato il reality show targato Maria De Filippi, ha accettato di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e senza dubbio nelle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni. Poche ore fa infatti a varcare la porta rossa è stato anche il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice e in molti si chiedono cosa accadrà tra i due adesso che sono nuovamente a stretto contatto. Ma non è finita.

Stando alle voci di corridoio, nel corso della prossima puntata a entrare in casa dovrebbe essere anche l’ex tentatore Stefano, che in queste settimane ha iniziato una conoscenza con Federica. Di certo dunque il triangolo appassionerà tutto il pubblico e i fan attendono con ansia di scoprire su chi ricadrà la scelta della Petagna. Mentre attendiamo di sapere cosa succederà, nelle ultime ore sui social è diventato virale un simpatico video con protagonista l’ex volto di Temptation Island.

Nella clip in questione sentiamo proprio Federica Petagna, su diretta domanda di Iago García, dare la sua opinione sul gruppo di concorrenti del Grande Fratello. Tuttavia a non sfuggire al web è stata la reazione degli inquilini. Quasi nessuno infatti ha capito le parole della neo gieffina e ovviamente il momento ha fatto divertire tutti gli utenti e i fan del reality show di Canale 5.

Ma cosa accadrà dunque nelle prossime settimane tra Federica, Alfonso e Stefano? Lo scopriremo solo durante le nuove puntate del Grande Fratello.