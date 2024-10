Dopo le recenti accuse che Alfred ha lanciato a Sofia, l’ex tentatrice di Temptation Island interviene nuovamente e parla di un presunto riavvicinamento tra Ekhator e Anna Acciardi.

In queste ore si sta molto parlando di Alfred Ekhator. A seguito di quanto accaduto nello speciale di Temptation Island, andato in onda su Canale 5 qualche giorno fa, l’ex volto del reality show ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di poter parlare nuovamente per dare la sua versione dei fatti su quello che sarebbe successo con Sofia Costantini. A quel punto Alfred ha lanciato dure accuse all’ex tentatrice, affermando come quest’ultima gli avrebbe proposto di inscenare una relazione per visibilità.

Adesso però a rompere il silenzio è stata proprio Sofia, che poco fa ha deciso di intervenire con delle storie sui social, che tuttavia poco dopo sono state prontamente rimosse. Con un lungo sfogo, la Costantini ha rivelato che Alfred non si è presentato alla cena che c’è stata ieri sera tra le ex tentatrici e i fidanzati. Ma non solo. Sofia ha infatti lanciato una bomba che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere.

Secondo l’ex tentatrice di Temptation Island, ci sarebbe un riavvicinamento in corso tra Alfred e Anna. Anche la Acciardi infatti non si sarebbe presentata alla cena che si è tenuta sempre ieri sera tra le fidanzate e gli ex tentatori. Sofia così, lanciando una frecciata, ha affermato: “Direi che il filone della riconquista e dell’infangare in qualsivoglia modo me per ripulirti e ritornare alla coppia originale procede bene. Fate quello che volete, ma fatelo senza di me o senza usare me e la mia persona. Se vi amate così tanto vi auguro di essere felici e di ritornare preso alle origini”.

Attualmente però né Alfred né Anna sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Che tra i due ci sia davvero un riavvicinamento in corso? Non resta che attendere per saperne di più in merito.