Anna Capasso: compleanno sul golfo di Napoli tra successi e ripresa

La vocal coach di Stasera tutto è possibile Anna Capasso compie gli anni e fa un bilancio degli ultimi successi e dei prossimi impegni in TV

Anna Capasso compie gli anni!

La splendida terrazza del Grand Hotel Paradiso, dalla quale si gode di una vista mozzafiato che abbraccia l’intero golfo di Napoli, è stata la location per festeggiare il 38° compleanno della cantante e attrice Anna Capasso.

“La pandemia ha cambiato le vite di tutti, ma pian piano è tornato il tempo di ricominciare a vivere la quotidianità”, ha dichiarato l’artista.

Lo scorso anno la bella Anna Capasso è stata “costretta” – a causa del lockdown – a spegnere le candeline nella propria abitazione, in diretta su Facebook. Quest’anno, invece, è tornata a festeggiare e a vivere le emozioni insieme ai suoi affetti più cari.

Nella foto: l’attrice e cantante Anna Capasso

Dal successo di Stasera tutto è possibile alla fiction

Dopo il successo conseguito come “vocal coach” nell’ultima edizione del game-show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino su Rai 2, e aver preso parte a numerose ospitate in TV (dove ha presentato il suo successo musicale Bye Bye contro gli amori tossici), per Anna Capasso si prospetta, finalmente, anche una frizzante ripresa lavorativa.

La vedremo impegnata prossimamente sul set di una fiction per Rai 1.

“Invece discograficamente – conclude l’artista – con il mio producer Max D’Ambra stiamo ultimando la lavorazione del nuovo lavoro musicale”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.