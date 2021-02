Fra gli ospiti della prossima puntata di Stasera Tutto è Possibile in onda il 16 febbraio anche Anna Capasso e il rapper Clementino.

Stasera Tutto è Possibile prossima puntata

La prossima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il divertente programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino andrà in onda domani martedì 16 febbraio 2021. Come di consueto, giochi e gag attenderanno il pubblico della seconda rete e gli ospiti in studio.

La trasmissione, in onda dal 2015 quando a presentarla era ancora Amadeus, tiene compagnia agli spettatori con una serie di prove cui di volta in volta sottopone il suo gruppo di ospiti. Ogni settimana, il parterre di VIP impegnato nella complessa “stanza inclinata” o a esibirsi in una delle Step Challenge è composto da volti noti e amatissimi. Fra questi, gli attori e comici napoletani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, e ultimamente l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Proprio De Lucia, soprattutto nelle ultime ore, è stato protagonista di un’incursione “cult” negli studi di Domenica In, dove ha vestito i panni di una riuscitissima Barbara d’Urso. Talmente riuscita che la diretta interessata, dal paloscenico di Live! – Non è la d’Urso, ha reso omaggio all’imitatore definendolo “meraviglioso”.

Con questi non mancherà neppure stavolta la mascotte del Panda, dietro il quale si nasconde il ballerino Egon Polzone. E poi gli altri ospiti di puntata, che vi sveliamo in anteprima chi saranno.

Clementino e Anna Capasso ospiti

Tra gli ospiti della prossima puntata di Stasera Tutto è Possibile ci saranno i conduttori radiofonici Sergio Friscia e Andrea Delogu, e l’attrice Barbara Foria. E ancora: il comico Gianluca Fubelli famoso nel mondo del gossip per essere l’ex fidanzato con Elena Morali, e l’ultima vincitrice del GFVip Paola Di Benedetto.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno infine il rapper Clementino e l’artista Anna Capasso. Con i “colleghi” si cimenteranno anche loro in prove e siparietti d’ogni genere, saggiando la propria resistenza all’insegna di umorismo e allegria. Perché è questo che Stasera Tutto è Possibile vuole concedere al pubblico: un concentrato di buon umore e spensieratezza, per la pura soddisfazione d’intrattenere.

Novella 2000 © riproduzione riservata.