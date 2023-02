Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Grande Fratello Vip

Giovanna Civitillo intervista Anna Oxa

Qualche settimana fa era diventato virale un video in cui Giovanna Civitillo aveva provato a intervistare Anna Oxa. Quest’ultima, però, aveva tirato dritto sorridendole ma senza rispondere al quesito che le aveva posto. Appena ha provato a fermarla, infatti, la giornalista aveva commentato: “Non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci proviamo un’altra volta“. Poco più tardi la cantante ha diramato un comunicato nel quale ha chiarito la situazione:

“È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano. (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)… Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso… Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok. C’è un bellissimo rapporto… Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno… Dai solito…“.

Anna Oxa, quindi, ha iniziato a rilasciare interviste proprio di recente. All’inizio della settimana di Sanremo Giovanna ce l’ha fatta. Finalmente la Civitillo ha potuto fare le sue domande e Anna ha risposto con un grande sorriso in volto. Le ha chiesto, per esempio, quanto è grande la sua emozione per essere tornata all’Ariston dopo tanti anni. Oppure quali outfit dovremo aspettarci nel corso delle serate della kermesse: “Intanto aspettatevi un canto. Un canto dell’anima“. In più è stato menzionato il suo stesso brano che canterà durante la serata delle cover. Qui sotto trovate il video.

