NEWS

Nicolò Figini | 20 Dicembre 2022

Sanremo 2023

La reazione di Anna Oxa all’intervista

Anna Oxa è stata annunciata come una dei Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo a febbraio 2023. Non è la prima volta che si trova a dover cantare all’Ariston ma siamo sicuri che per lei è sempre una grande emozioni, come come per gli altri. Insieme alla cantante vedremo anche Giorgia, Marco Mengoni, Ultimo, i Cugini di Campagna, Ariete, Lazza, Coma_Cose e tanti altri. Si aggiungono anche i giovani talenti che quest’anno salgono a quota sei. Ma ciò di cui vi parliamo oggi è un momento molto divertente che ha fatto il giro del web.

Protagoniste sono state Giovanna Civitillo e Anna stessa. La prima lavora come inviata su Rai 1 per La Vita in Diretta. Da adesso fino alla fine della kermesse musicale la vedremo spesso in collegamento da Sanremo per tentate di intervistare gli artisti in gara. Ci riuscirà? Speriamo che in futuro sia più fortunata perché con la Oxa non ha avuto la possibilità di scambiare alcuna parola. Nel filmato qui sotto, infatti, vediamo Anna uscire da una stanza e andare verso Giovanna. La cantante è sorridente e l’intervistatrice le chiede se può farle una domanda.

ANNA OXA CHE NON SI FERMA A FARE L’INTERVISTA CON GIOVANNA #lavitaindiretta #Sanremo2023 pic.twitter.com/2ZwCOAUrnd — trashtvstellare (@tvstellare) December 19, 2022

Anna Oxa, però, tira dritto e continua per la sua strada. Non le risponde, ma mantenendo lo stesso sorriso sembra scrollare leggermente la testa tendendole una mano. Guardando in camera, poi, la Civitillo afferma: “Non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci proviamo un’altra volta“. Speriamo che la prossima volta Giovanna riesca nel suo intento e che la Oxa sia meno impegnata e abbia più tempo per lei. Rimane però il fatto che il video ha fatto divertire gli utenti del web. QUI per la risposta a nome di Anna Oxa sui social: “Non doveva rilasciare interviste. Era a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e per fare una foto“. Seguiteci per altre news.