Anna Oxa rompe il silenzio a Belve: dalla falsa lite con Madame alle accuse di Fedez

Debora Parigi | 21 Febbraio 2023

Anna Oxa

A Belve Anna Oxa sulla presunta lite con Madale e le accuse da parte di Fedez

La puntata di questa sera, martedì 21 febbraio, di Belve è partita con l’intervista ad Anna Oxa. Si tratta della prima puntata di una serie eccezionalmente in onda in prima serata. Ed era anche molto attesa proprio per la prima intervista rilasciata dalla famosissima cantante.

Dopo aver risposto alle domande sul posizionamento in classifica a Sanremo e anche sul perché non avesse rilasciato interviste, l’artista ha dovuto rispondere a una domanda inerente un argomento molto chiacchierato durante il Festival. Francesca Fagnani, infatti, le ha chiesto della presunta lite che ci sarebbe stata dietro le quinte tra lei e Madame. La giovane cantante vicentina aveva già detto, proprio dopo la fine di Sanremo, che era tutto falso. Nessun litigio e nessun bicchiere d’acqua lanciato.

Così anche Anna Oxa ha detto la sua su questa fake news. Ha infatti risposto: “Non conosco Madame. È strana questa cosa, è nata in qualche salottino interno che era lì. Tant’è vero che io ero nel camerino quando è uscita questa notizia. Ovviamente la mia procuratrice ha chiamato per esporre querela perché era una menzogna di una volgarità estrema. Una propaganda denigratoria nei miei confronti che ancora dovevo salire sul palco. Non mi posso però innervosire su azioni che non commetto io. Per denigrare qualcuno devi creare una storia. Siamo in tempi veramente molto pericolosi”.

La Fagnani ha fatto anche una domanda riguardante Fedez. Il rapper, infatti, aveva detto in una diretta Instagram che la Oxa era stata maleducata perché alle prove di Sanremo era passata avanti a tutti. Questa la risposta della cantante: “Io non posso fare niente se tanti trovano un modo per fare propaganda. Sono passati gli altri davanti a me. Io le prove le avevo alle 17, poi io ho provato alle 19 e qualcosa. Quindi è il contrario. Poi io non ritengo di dover entrare a far parte di questi giochini mediatici dove mi si ritiene maleducata. Perché la maleducazione è proprio fare un filmato senza conoscere i fatti, senza avermi neanche contattata. Esiste la maleducazione, ma soprattutto in questo caso esiste la volgarità”.

Potete rivedere tutta l’intervista sul sito di RaiPlay.