Nicolò Figini | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il problema intimo di Matteo Diamante

Pare che Matteo Diamante sia affetto dalla stessa problematica intima di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo non ne ha parlato direttamente ma è stato Edoardo Donnamaria a rivelarlo ad Antonella Fiordelisi durante una discussione:

“Come quando ti sei cambiata davanti a lui. Certe cose te le faccio notare ma non cambia nulla. Perché è come se tu non capissi il mio disagio. Ti stai cambiando in camera accanto a uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le p***e perché ha le p***e gonfissime. Si prende una roba per il testosterone non so che ca**o ha“.

Quindi, in un’altra occasione, Matteo Diamante ha confessato a Nikita Pelizon: “No non ce la faccio più, sto soffrendo”, come riporta anche Il Fatto Quotidiano. Sentite queste parole, lei gli ha subito chiesto se per caso avesse parlato del suo problema con Antonino. Dopo aver risposto in maniera negativa, la Pelizon ha aggiunto: “Eh sì, ha dovuto prendere una pillola, te l’ha detto? Aveva un eccesso di testosterone“.

La reazione di Matteo è stata la seguente: “No no, magari non voleva dirlo. Però anche io sto male”. In tal modo in molti hanno pensato che la causa del malessere potesse essere lo stesso di Antonino Spinalbese. Questa conversazione, inoltre. è anche la prova del fatto che i due ex fidanzati si sono riavvicinati. Non sappiamo se torneranno insieme in futuro, ma hanno riallacciato un rapporto. Non appena avremo a disposizione altre informazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi.

