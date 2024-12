Nel corso di un recente concerto di Anna Pepe una bambina è improvvisamente scomparsa. A quel punto la cantante ha prontamente interrotto lo show, aiutando i genitori nella ricerca.

La reazione di Anna Pepe

Senza dubbio negli ultimi mesi il nome di Anna Pepe è diventato noto ai più e di certo il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni per la giovane cantante. L’artista, che è una delle più amate del momento, ha infatti dominato le classifiche con il suo album, Vera Baddie, e la sua hit 30°C ha fatto ballare e cantare il pubblico per tutta l’estate. Come se non bastasse la rapper è anche partita per il suo tour di club, che sta registrando un sold out dietro l’altro.

Qualche settimana fa per di più è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan. Anna ha infatti annunciato il suo primo tour di palasport, che si svolgerà nel novembre del 2025. I biglietti per questi show sono già in vendita e stanno ovviamente andando a ruba. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Durante un recente concerto di Anna Pepe infatti è scomparsa una bambina e a quel punto i genitori della piccola hanno chiesto aiuto alla cantante, che ha così prontamente interrotto lo show. La rapper ha dunque chiamato il nome della bambina al microfono, che pochi secondi dopo è stata ritrovata. Non è mancato il commento della giovane artista, che visibilmente preoccupata ha dichiarato: “Che colpo. Io perdo gli anni”.

Tutto fortunatamente si è risolto per il meglio e poco dopo Anna ha ripreso il concerto. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e in molti hanno apprezzato la reazione della Pepe, che nel giro di pochi secondi è riuscita a ritrovare la piccola, che si è ricongiunta con i suoi genitori.