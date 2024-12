Scena surreale durante il concerto di Anna Pepe. La cantante ha portato un suo fan sul palco per cantare insieme una canzone, ma a lui veniva da vomitare. Cosa è successo e la reazione dell’artista.

Anna Pepe porta un fan sul palco ma….

Durante un concerto può succedere davvero di tutto. E Anna Pepe, conosciuta meglio da tutti come ANNA, lo sa perfettamente. Dopo la sparizione di una bambina durante un suo live, l’artista è stata protagonista anche di un momento a dir poco bislacco con un suo fan.

L’artista da 5,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è diventata virale sui social non per una sua canzone, ma perché durante il concerto ha deciso di coinvolgere un supporter sul palco, senza calcolare cosa sarebbe potuto accadere poi. Anna Pepe ha invitato il giovane ragazzo a cantare un brano insieme a lei. Una grandiosa occasione insomma. Peccato però che si è verificato un imprevisto non da poco.

Tuttavia, una volta salito sul palco, il ragazzo ha fatto sapere alla cantante che stava per dare di stomaco. Una rivelazione spiazzante, che ha provocato una reazione da parte dell’artista. Anna Pepe infatti ha detto: “Ti prego, non vomitare. Ho l’emetofobia o come si dice”.

Per giustificarsi il fan, ha risposto: “Mi fai questo effetto”, scatenando le risate da parte del pubblico, che ha continuato ad assistere alla scena surreale. Anna Pepe nel sentire queste parole ha commentato scherzosa: “Ti faccio questo effetto? Che vomiti? Comunque seriamente, distanza da sicurezza. Ti vedo deglutire. Sembri me al quinto gin-tonic. Vedo il pomo d’adamo che fa su e giù”, ha detto Anna Pepe.

Ancora una volta il pubblico non ha trattenuto le risate.

Per chi se lo stesse domandando, l’emetofobia è propriamente la paura di vomitare, che può essere persistente o irrazionale. Dunque si può arrivare a provare fastidio non solo se si vive in prima persona, ma anche solo assistere. Dunque Anna Pepe in quel momento nel trovarsi davanti un fan in preda a un momento del genere, è andata per un attimo in agitazione.