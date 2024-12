Nei suoi dissing durante l’ospitata a Real Talk Fedez ne ha avute davvero per tutti. E in un paio di brani realizzati ha citato anche la sua precedente relazione, quella con Chiara Ferragni. Nessun nome dell’ex moglie, ma dalle parole si è capito che parlava di quella vita. Ecco le parole del suo rap.

Le parole di Fedez sulla relazione con Chiara Ferragni nei suoi ultimi dissing

Come vi abbiamo già raccontato, Fedez è stato ospite di Real Talk, un programma sul rap in cui in ogni puntata un rap realizza tre brani senza filtri. Il cantante è stato quindi protagonista dell’ultima puntata e ha lanciato tre pezzi che non fanno sconti.

Nei suoi brani ha citato Emis Killa, Ghali e ha lanciato una grande frecciatina a Myrta Merlino poiché nei mesi ha fatto vari servizi su di lui e Chiara Ferragni. Ne ha avute anche per Fabrizio Corona, Diddy, Kanye West e il suo ex podcast (ora di Luis Sal) Muschio Selvaggio.

Ma ascoltando le parole di Fedez ci rendiamo conto che, anche se non ha fatto nomi, il cantante ha anche parlato della sua precedente relazione con Chiara Ferragni. Rappando, ha fatto prima un discorso contro i giornalisti dicendo: “Il lusso di una libertà che non ti puoi permettere. Ma devo ammettere che il giornalismo fa riflettere. Gente che non sa scrive, che intervista gente che non sa parlare per gente che non sa leggere”.

Più avanti il cantante ha parlato proprio di amore e dalle sue parole sembra fare un confronto tra passato (Chiara Ferragni) e presente (una probabile fidanzata che sta tenendo lontana dai riflettori). Si sente: “Amore ricordati sentimenti un po’ tossici. Per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po’ troppi organi. Stanotte un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo. Il male che ho fatto in amore, ho capito che adesso è arrivato il mio turno. Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”.

Tantissimi sostenitori di Fedez hanno apprezzato queste strofe e questi brani, rivedendo il rap di una volta, quello che faceva un tempo. E in tanti si aspettano qualcosa del genere anche al Festival di Sanremo 2025 (magari senza parolacce visto il palco).