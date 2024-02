Spettacolo

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Anna Pettinelli

Non è la prima volta che Anna Pettinelli partecipa a Ciao Darwin. L’abbiamo vista capeggiare la squadra dei Cornuti nella puntata del 2024, ma oltre 10 anni fa era in un’altra squadra e in pochi la conoscevano. Faceva parte dei Critici e prese parola per tirare una frecciatina alla squadra avversaria, quella cioè dei Nani e ballerini.

La prima volta di Anna Pettinelli a Ciao Darwin nel 2010

Nella puntata del 2 febbraio di Ciao Darwin abbiamo visto scontrarsi i Cornuti e gli Amanti con la vittoria di quest’ultimi. A rappresentare i due team c’erano rispettivamente Anna Pettinelli e Alex Belli. La speaker radiofonica e prof di Amici non ha mai fatto mistero di essere stata tradita, per questo è stata scelta a rappresentare la squadra dei Cornuti.

Ma non tutti si ricorderanno di lei in passato sempre a Ciao Darwin. Correva l’anno 2010 e il programma di Paolo Bonolis era alla sua sesta edizione. Nell’ultima puntata, quella del 21 maggio, si scontrarono da una parte i Nani e ballerine e dall’altra i Critici. Per Nani e ballerine (termine per fortuna andato in disuso) si intendevano tutti quegli artisti che facevano parte del mondo dello spettacolo. Infatti nelle squadra c’erano in particolare i corpi di ballo del Bagaglino e caposquadra era Matilde Brandi.

Dalla parte dei Critici il caposquadra era Alessio Vinci e seduta proprio accanto a lui c’era Anna Pettinelli che all’epoca aveva poco più di 40 anni. La Pettinelli lavorava già da molto tempo in radio e appunto come critica, ma non era così famosa come oggi. Nonostante questo, il caratterino che la contraddistingue era già molto presente. E così, vista la puntata di ieri di Ciao Darwin, è spuntato un vecchio video di quella puntata del 2010 in cui lei fece un intervento.

Come si può vedere dal video, Anna Pettinelli nel botta e risposta tra le due squadre lanciò una frecciatina alla squadra avversaria. E a chi accusava i critici di essere cattivi replicò che loro spesso veniva contatti dagli stessi vip che li pregavano di scrivere pezzi carini e positivi e di pubblicità.