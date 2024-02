Spettacolo

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ci risiamo! Ancora una volta uno dei concorrenti del Grande Fratello ha trovato un capello nel cibo e stavolta lo sfortunato è stato Vittorio Menozzi. Non è mancata così la reazione di Beatrice Luzzi.

Appetito rovinato per Vittorio Menozzi

Sono ormai trascorsi quasi 5 mesi dall’inizio del Grande Fratello e il pubblico ha imparato a fare bene la conoscenza dei concorrenti. Uno dei protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5 è di certo Vittorio Menozzi, che fin dal primo momento ha saputo entrare nei cuori dei telespettatori. Il modello infatti con la sua gentilezza e il suo fascino è riuscito conquistare i fan del programma e di certo sono in molti a sostenerlo e a supportarlo.

Col passare del tempo, Vittorio è anche entrato in diverse dinamiche e attualmente ha stretto una bellissima amicizia con Beatrice Luzzi. I due infatti, nonostante una piccola lite avvenuta qualche giorno fa, sembrerebbero essere unitissimi e proprio per l’attrice questo legame significa molto. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha dato il via all’ennesima polemica sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è successo in casa.

Tutto è iniziato quando i concorrenti si sono riuniti a tavola per la cena. A un tratto però proprio Vittorio Menozzi ha avuto una spiacevole sorpresa. Il modello ha infatti trovato un capello nel suo cibo e l’ha così mostrato a Beatrice Luzzi, seduta al suo fianco. A quel punto l’ex protagonista di Vivere ha cercato di indagare per capire a chi potesse appartenere il capello, senza però arrivare a una conclusione.

Senza offesa ma quando si cucina i capelli vanno legati, altrimenti se li ritrovano nel cibo e non è per niente bello.#GrandeFratello pic.twitter.com/ChbRp1pWrq — Elisa  (@__Elisa94__) February 2, 2024

Il video del momento naturalmente ha in breve fatto il giro del web e non sono mancate alcune accuse da parte di diversi utenti.