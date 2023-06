NEWS

Andrea Sanna | 21 Giugno 2023

Anna Pettinelli frequenta l’ex di Arisa?

Archiviata la storia d’amore con Stefano Macchi, Anna Pettinelli ha ripreso in mano la sua vita, con l’idea di ricominciare da sé. Stando alle ultimissime indiscrezioni giunte a Novella 2000 (gossip che potrete trovare nel nuovo numero in edicola) sembrerebbe che la speaker abbia intrapreso una nuova conoscenza.

A Verissimo di recente ha raccontato di essere in una fase importante della sua vita e di avere accanto una persona che la fa stare bene. Ha preferito però non sbottonarsi troppo, restando vaga. Adesso però pare ci siano delle novità. Come riportato tra le colonne del nostro settimanale, nell’articolo curato da Giorgio Boccia, Anna Pettinelli sarebbe felice accanto a un ex fidanzato di Arisa.

Sembrerebbe infatti che stia frequentando Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style. L’agente, come dicevamo, in passato ha avuto una turbolenta storia d’amore con Arisa e tra loro non sarebbe finita nel migliore dei modi. E ora a circa un anno e mezzo dalla rottura pare abbia trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli.

Novella 2000 racconta che Anna e Andrea sono stati beccati insieme durante una cena. Insieme hanno realizzato uno scatto, postato poi sui social network. Da qui la domanda: si sarà trattato di un incontro di lavoro o c’è qualcosa di importante tra loro? I più maliziosi credono che non si tratti semplicemente di questioni lavorative, ma che tra la Pettinelli e Di Carlo sia sbocciato qualcosa di serio.

Se così fosse, quindi, potrebbe essere lui la persona menzionata da Anna Pettinelli e che tanto la fa stare bene. Per ora l’ex insegnante di Amici non si è pronunciata, così come non l’ha fatto Andrea Di Carlo. Ma chissà non possano farlo dopo questo pettegolezzo che già circola con grande insistenza sul web. In ogni caso restiamo in attesa di news!