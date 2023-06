NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2023

Fedez

Le nuove indiscrezioni su Fedez e Luis Sal

In questi giorni si è a lungo discusso della lite tra Fedez e Luis Sal. Come sappiamo, dopo mesi di silenzio, proprio il cantante ha deciso di rivelare la verità su quanto sarebbe accaduto, e a quel punto ha parlato di divergenze d’opinione sulla direzione del podcast Muschio Selvaggio. Le tensioni, secondo Federico, sarebbero iniziate dopo Sanremo, quando a un tratto l’influencer avrebbe comunicato la scelta di abbandonare definitivamente il progetto. Poco dopo a dare la sua versione dei fatti, che naturalmente non ha coinciso con quella del rapper, è stato Luis. Sal così ha fatto dei duri attacchi al cantante, che a sua volta ha replicato nuovamente alla frecciatine del suo ormai ex amico e collega.

In queste ore intanto è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Pipol Gossip infatti ha rivelato il vero presunto motivo che si celerebbe dietro la lite tra Fedez e Luis Sal. Secondo il portale infatti i dissapori tra i due non riguarderebbero solo Muschio Selvaggio, e sarebbero iniziati quando l’influencer avrebbe rifiutato di entrare a far parte dell’agenzia di talenti del cantante. Questo quanto si legge in merito:

“Che cosa si nasconde dietro il litigio tra Fedez e Luis Sal, ex migliori amici e soci nel podcast Muschio Selvaggio? Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago. Il no di Sal è stato l’inizio della fine”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di voci di corridoio, e non c’è alcuna prova che le cose tra Fedez e Luis Sal siano realmente andate in questo modo. Attualmente intanto tra i due è calato nuovamente il silenzio, ma non è escluso che in futuro entrambi decidano di dare aggiornamenti sulla situazione.