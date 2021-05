1 Il rapporto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Nonostante Amici 20 si sia concluso quasi da una settimana, non si fa che parlare dei protagonisti di questa edizione, la seconda più seguita di sempre. Tra essi spiccano senza dubbio Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Tra i due docenti della categoria canto c’è sempre stato un rapporto conflittuale, in particolar modo quest’anno. Così come successo anche per Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Il critico musicale nel corso dei mesi ha spesso bacchettato Aka7even, pupillo della speaker radiofonica. Gli attacchi del prof di canto hanno portato lui e la Pettinelli a battibeccare e trovarsi spesso in disaccordo, anche se una volta finita l’avventura ad Amici, Rudy Zerbi si è complimentato con il cantante durante una diretta su Instagram. Di questo, e molto altro, si è parlato nella lunghissima intervista che Anna Pettinelli ha rilasciato a Fanpage.it. Alla conduttrice di RDS è stato chiesto se Rudy ha cambiato idea nel confronti di Aka7even e in che rapporti è oggi con l’insegnante:

“Bisognerebbe chiederlo a lui perché non ne ho la più pallida idea. Va detto che tutti noi ci siamo spesi per quello che sentivamo. Con Rudy abbiamo stili e idee diverse e potendoci esprimere, lo abbiamo fatto“.

Ha proseguito Anna Pettinelli che ha poi detto come, a suo avviso, tra insegnanti non ci sia mai stata rivalità, rispetto a ciò che invece si può pensare.

“Ma tra noi professori non c’è mai stata competizione. Quello che abbiamo difeso fino alla fine erano le nostre idee sui nostri ragazzi. Ma ogni volta che andava via un ragazzo, anche se dell’altra squadra, era un dolore”.

Con queste parole, quindi, Anna Pettinelli ha precisato il suo rapporto con Rudy Zerbi. Sebbene i due siano di pareri opposti, c’è comunque grande rispetto. E a proposito di vedute diverse, come già detto, la speaker radiofonica è riuscita a portare in finale Aka7even, cantante sui cui ha puntato forte quest’anno. Ecco cosa ha detto…