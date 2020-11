1 Anna Pettinelli età e biografia

Quando è nata Anna Pettinelli? La speaker di RDS è nata a Livorno il 28 gennaio 1957, ha quindi 63 anni d’età. Oggi, però, abita a Roma ed è una grande tifosa della squadra di calcio della Roma, il suo idolo è sempre stato Francesco Totti.

Ecco cosa sappiamo della sua biografia. Sin da adolescente ha sempre mostrato una grande passione per la musica e la radio. Non ha quindi concluso gli studi e si è gettata subito nel mondo del lavoro già all’età di 16 anni.

È partita da alcune radio locali per fare le prime esperienze. Molto simpatica è la storia del suo debutto. Dopo aver chiamato una radio in veste di ascoltatrice, è stata inviata dalla redazione per poterla conoscere dal vivo. In quell’occasione l’assistente che l’aveva invitata si è sentita male e quindi i conduttori le hanno chiesto di partecipare al programma radiofonico.