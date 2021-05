Lorella Cuccarini svela in che rapporti è con Alessandra Celentano

1 Il rapporto di Lorella Cuccarini con la Celentano

Sabato si è conclusa la ventesima edizione di Amici con la vittoria di Giulia Stabile Questa stagione ha visto importanti novità come l’arrivo di Lorella Cuccarini e Arisa tra i nuovi docenti della scuola. Proprio l’ex conduttrice de La Vita In Diretta in questi mesi ha dimostrato di essere un’insegnante che pretende il massimo dai propri alunni, anche una sorta di ‘seconda mamma’ per ognuno di loro.

Spesso e volentieri sia durante il daytime, ma ancor di più durante la divisione a squadre per il serale, Lorella Cuccarini si è scontrata parecchie volte con la maestra Alessandra Celentano. Le due professoresse hanno spesso battibeccato, ma come detto la Lorella a TV Sorrisi e Canzoni sono più simili di quanto si possa immaginare. Ecco un estratto dell’intervista raccolta da Isa & Chia:

«Sul guanto di sfida non saremo mai d’accordo. Alessandra pensa che non debba essere equo, io sì. Sono convinta che non sia costruttivo affidare una versione di classico a un ragazzo che proviene dal mondo dell’hip hop. Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta. Solo che Alessandra ha la visione accademica – classica della danza mentre io ricordo che da piccolina a New York mi entusiasmava vedere pure i ballerini di strada a Times Square. Abbiamo due punti di vista differenti e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione».

Se con Alessandra Celentano sono state spesso l’una contro l’altra, Lorella Cuccarini in Arisa ha trovato invece una valida alleata, con la quale ha condiviso anche il suo Team durante il serale di Amici:

«Io e Arisa ci siamo scelte. Ci siamo date il marchio CuccArisa. Fin da subito abbiamo avuto lo stesso approccio alle dirette: mai criticare nessuno dei ragazzi. Sarà forse perché noi lavoriamo anche “dall’altra parte”, sappiamo bene quanto certe osservazioni possano ferire l’autostima. Volevamo assolutamente evitare che succedesse. Lei ora vorrebbe venire a vivere a Roma e sono molto contenta perché potremo vederci ancora».

Ha detto Lorella Cuccarini. La sua presenza ad Amici 21 sarà confermata? Vediamo insieme cosa ha raccontato, dopo un bilancio dell’esperienza appena conclusa.