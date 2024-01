Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici 23

Anna Pettinelli, per errore, durante un litigio con Rudy Zerbi ad Amici 23 ha lanciato l’acqua in testa a Lorella Cuccarini

Durante un litigio con Rudy Zerbi, purtroppo, Anna Pettinelli ha lanciato dell’acqua in testa a Lorella Cuccarini.

Il gesto di Anna Pettinelli

Nel corso della puntata di Amici 23 di questo pomeriggio ne abbiamo viste davvero tante. Non solo la gara di cover e quella di ballo, ma anche la presentazione di nuovi inediti e la valutazione dei compiti. In questo caso si tratta dell’esibizione di Petit dopo l’assegnazione, ricevuta in settimana, da parte di Anna Pettinelli.

Il compito in questione è stato sul Rock and Roll e lo studente lo ha superato in maniera brillante. La maestra, infatti, gli ha dato un bel 7.5 in quanto è riuscito a cantare il brano aggiungendo solo una piccolissima parte in napoletano. A un certo punto però è scoppiata una lite accesa tra la Pettinelli e Rudy Zerbi.

Il maestro, come al solito, ha un po’ provocato la collega affermando di non assegnare i compiti per fare crescere i ragazzi ma per avere i suoi momenti di gloria: “Sei una prof in cerca di attenzioni. A differenza di altri insegnanti tu dai i compiti per avere il tuo momento di attenzione“.

I toni si sono alzati e Anna Pettinelli si è messa in piedi e ha preso la bottiglia d’acqua, poi l’ha aperta e l’ha posata davanti a Rudy. Peccato però che quando l’ha ripresa ha centrato in pieno, anche se del tutto involontariamente, Lorella Cuccarini sul vestito.

Il pubblico si è molto divertito e anche Maria De Filippi ha sorriso. Tuttavia, a causa delle urla continue tra i due professori la Cuccarini p sbottata alzandosi e dicendo a entrambi di abbassare i toni.

Alla fine si è comunque risolto tutto nel migliore dei modi. Ricordiamo, inoltre, che la puntata di Amici 23 può essere recuperata in streaming su Mediaset Infinity e WittyTV.