Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Negli ultimi tempi Anna Tatangelo è finita spesso al centro del gossip e del pettegolezzo. Come sappiamo infatti dopo anni di vita insieme la cantante e Gigi D’Alessio hanno annunciato la rottura definitiva e da quel momento i due hanno preso strade diverse. Mentre l’artista partenopeo ha iniziato una nuova relazione con Denise Esposito, dalla quale ha avuto anche un figlio, la Tatangelo si è legata a Livio Cori, col quale ha avuto una travagliata storia. Nonostante inizialmente sembrasse andare tutto a meraviglia tra i due, a un tratto le cose sono precipitate e non sono mancati alti e bassi. Col passare dei mesi tra Anna e Livio ci sono stati diversi tira e molla, fino a quando lo scorso giugno non è arrivata la separazione definitiva.

Adesso, dopo un periodo non semplice (la cantante ha perso sua madre e suo nonno, ndr), per la Tatangelo sembrerebbe essere tornato il sereno. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la cantante insieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma.

Ma chi è dunque il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Stando a quello che rivela la rivista, pare che l’artista si sia lega al modello Mattia Narducci. I due sono stati beccati insieme per le vie di Parigi, e sembrerebbe che finalmente nella vita della cantante sia tornato l’amore, dopo la fine della storia con Livio Cori.

Al momento tuttavia la neo coppia non è ancora uscita allo scoperto. Tuttavia non è da escludere che nelle prossime ore i due decidano di ufficializzare la loro relazione sui social. Nell’attesa facciamo un grande in bocca al lupo ad Anna e al suo nuovo fidanzato Mattia Narducci.