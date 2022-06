1 È finita tra Anna Tatangelo e Livio

Non sembrerebbe esserci pace per Anna Tatangelo e Livio Cori. Solo alcuni mesi fa come sappiamo, a seguito di numerose indiscrezioni, la coppia ha annunciato il fidanzamento, uscendo così alla luce del sole. Poche settimane fa però è arrivata la prima battuta d’arresto per i due cantanti, che a seguito di una crisi si sono separati per un breve periodo. Dopo la riconciliazione era sembrato che tutto stesse proseguendo per il verso giusto, fino a quando poco fa è giunta una notizia che non è passata inosservata.

Stando a quello che svela Pipol Gossip, sembrerebbe che Anna Tatangelo e Livio Cori si siano nuovamente lasciati. Stavolta però la causa sarebbe nientemeno che Gigi D’Alessio! Secondo il portale infatti la cantante di Sora avrebbe deciso di archiviare la relazione con Cori in quanto starebbe ancora pensando al suo ex compagno, col quale ha avuto una storia di ben 15 anni. Questo quello che si legge a riguardo:

“Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social ogni traccia della loro love story; Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione. Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio. Livio, intanto, è un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni. Noi di Novella2000.it siamo pronti a rettificare o a dare delucidazioni qualora i diretti interessati volessero in qualche modo replicare. Nel mentre in queste ore sta circolando un altro gossip proprio su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.