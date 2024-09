Ieri pomeriggio si è sposato Davide Simonetta insieme a Veronica Ferraro. Il compositore è stato legato sentimentalmente per due anni con Annalisa, la quale ha cantato al suo matrimonio insieme all’attuale marito Francesco Muglia.

Annalisa canta al matrimonio dell’ex Davide Simonetta

Negli ultimi anni, come sappiamo, Davide Simonetta e Annalisa hanno stretto un sodalizio lavorativo che ha portato la cantante ha ottenere un enorme successo. Non tutti però sanno che per due anni, fino al 2017, sono stati anche fidanzati. Coloro che lo sapevano sono rimasti colpiti dal fatto che ieri, 12 settembre 2024, l’ex allieva di Amici abbia preso parte al matrimonio del compositore con Veronica Ferraro.

La giornata è stata molto emozionante, l’ingresso della sposa ha commosso tutti i presenti e non sono mancati i momenti musicali. Tanti i cantanti invitati all’evento, come per esempio Tananai o Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ovviamente era presente anche Annalisa insieme al marito Francesco Muglia, i quali hanno creato una performance al piano che ha incantato tutto il web.

Qui sotto possiamo vedere Francesco seduto al pianoforte mentre Annalisa si cimenta sulle note del brano “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari. In primo piano gli sposi si abbracciano e si baciano sulle labbra con tenerezza. I fan dell’artista hanno molto apprezzato la sua maturità, così come quella del compagno, di presenziare alle nozze dell’ex fidanzato.

Per me Annalisa e Davide sono l'esempio bellissimo di come, anche finita la relazione, possa continuare ad esserci bene e rispetto reciproco essendo stati importanti l'uno per l'altra. È raro, sì, ma vedere un rapporto maturare così fa onore ad entrambi.🤍 pic.twitter.com/cIRggzYCo6 — miriam 🌪️ (@protectnali) September 12, 2024

Tra gli invitati anche Chiara Ferragni, la migliore amica di Veronica, che ha fatto piangere i presenti con un sentito discorso a lei dedicato:

“In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano soltanto nuvole grigie e un raggio di luce che magicamente si faceva largo tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo e che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo quel periodo brutto“.

Una giornata che gli sposi non dimenticheranno. Cogliamo anche noi di Novella 2000 l’occasione per fare i nostri più cari auguri alla coppia!