In lacrime Chiara Ferragni ha ricordato il “periodo più difficile della sua vita”, durante il bel discorso scritto e pensato per le nozze della sua migliore amica Veronica Ferraro.

Il discorso di Chiara Ferragni

Mentre ieri sono emersi nuovi retroscena circa il divorzio che coinvolgerà Chiara Ferragni e Fedez, la migliore amica dell’influencer si è sposata. Veronica Ferraro è convolata a nozze con Davide Simonetta proprio nella giornata di ieri. Presenti tanti vip alla cerimonia, da Annalisa a Tananai, per passare a Emma, Giulia Salemi e non solo!

E proprio Giulia Salemi nel corso della cerimonia, ci ha tenuto a riprendere il momento in cui Chiara Ferragni (nelle vesti di testimone di nozze), ci ha tenuto a fare un discorso per la sposa e colui che da lì a poco sarebbe diventato suo marito. Un momento davvero toccante, che la Salemi ha immortalato e ha sottolineato quanto l’amicizia tra Chiara e Veronica sia vera e speciale.

Ed è proprio che nel suo monologo, seppur in maniera vaga e delicata, che Chiara Ferragni ha fatto riferimento alla dolorosa separazione da Fedez e periodo difficile che sta attraversando. Nel dettaglio, come leggeremo, Chiara ha fatto riferimento al supporto ricevuto dalla sua cara amica Veronica:

“In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano soltanto nuvole grigie e un raggio di luce che magicamente si faceva largo tra lo scuro e illuminava il mare.

Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo e che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo quel periodo brutto”, ha detto Chiara Ferragni visibilmente commossa.

Le parole della Ferragni

Successivamente Chiara Ferragni, rivolgendosi sempre a Veronica Ferraro, ha voluto ricordare quanto sia importante e preziosa per lei la loro amicizia e come, in questi 17 anni, le sia stata sempre accanto in qualsiasi istante:

“Con il tempo tendiamo a dimenticarci cosa fanno le persone o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. E in tutti questi 17 anni, più di tutto, tu mi hai fatto sentire al sicuro, a casa. Sei la mia migliore amica, ma anche la compagna d’avventure e la spalla su cui piangere e la socia con la quale fare qualsiasi caz**ta ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia”, ha proseguito ancora Chiara Ferragni. Il discorso poi è andato ancora avanti. Ecco qui uno stralcio con le parole dell’influencer…

Il discorso di #ChiaraFerragni al matrimonio della migliore amica, Veronica Ferraro e Davide Simonetta pic.twitter.com/S7NTcs61L1 — disagiotv (@disagio_tv) September 13, 2024

In tanti in queste parole di Chiara Ferragni hanno ovviamente colto i riferimenti a Fedez e al periodo difficile attraversato durante e dopo la rottura. Ci sarà una reazione da parte del rapper?