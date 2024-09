Ore di grande gioia per Ignazio Boschetto. Il tenore de Il Volo infatti è convolato a nozze con la sua compagna Michelle Bertolini.

Ignazio Boschetto si è sposato

Giornata speciale quella di ieri per Ignazio Boschetto. Il celebre tenore de Il Volo infatti nella giornata di giovedì 12 settembre ha sposato la sua compagna Michelle Bertolini e i due sono finalmente diventati marito e moglie. Come in molti sapranno la coppia, insieme da circa un anno e mezzo, già lo scorso dicembre aveva annunciato sui loro profili le nozze, dopo una bellissima proposta di matrimonio che aveva fatto emozionare il web.

Adesso così, a distanza di qualche mese, Ignazio e Michelle si sono uniti in matrimonio e ovviamente il loro grande giorno è stato anche testimoniato sui social. Attualmente non è chiara la location che il cantante e la modella hanno scelto per il loro giorni speciale, tuttavia da quanto si evince dai video e dalle foto pubblicate sembrerebbe che la coppia si sia sposata in comune con rito civile.

Tra gli invitati alle nozze di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini c’erano ovviamente le rispettive famiglie e gli amici. Immancabili ovviamente gli altri due membri de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, che hanno abbracciato emozionati i neo sposi. Dopo la cerimonia si è poi tenuta una grande festa e ovviamente non sono mancate le emozioni. Ignazio e Michelle hanno così coronato il loro sogno d’amore e di certo quella di ieri resterà una giornata indimenticabile.

Per il suo grande giorno la sposa, che come è noto è estranea al mondo dello spettacolo, ha indossato un abito cucito su misura da Elisabetta Garuffi. Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a questa bellissima coppia, che sta facendo battere il cuore a tutti gli utenti del web.