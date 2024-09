Sui social Damiano David ha pubblicato un nuovo misterioso video sul suo progetto da solista: “Amo la musica, l’arte, le donne”. Cosa avrà voluto dire con il suo racconto?

Il nuovo video di Damiano David

Tra le tante notizie di questi giorni, dal ritorno dei reality al gossip per passare agli spoiler, c’è grande attesa per scoprire e conoscere meglio il progetto segreto di Damiano David. Esattamente come la sua amica e collega dei Maneskin, la bassista Victoria De Angelis, anche il frontman ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Da precisare però che questo non significa che i due abbiano lasciato la band. Tutto il contrario, in realtà, dato che lavoreranno ancora ad altri progetti.

Ma è giusto sperimentare e così Damiano David ha deciso di dare vita a qualcosa di nuovo, che lo vede stavolta in solitaria. Per il momento sappiamo solo che la data è certa: il 27 settembre. Nel video condiviso sui social, il cantante lo vediamo raggiungere un auto per un viaggio, che può essere reale o virtuale (ma questo lo capiremo). È vestito in maniera molto elegante e nella prima clip uscita ha dichiarato di voler andare ovunque/dappertutto. Non ci sono state altre indicazioni.

Adesso in questo nuovo video, Damiano David ha pubblicato un altro criptico messaggio riguardo a questo progetto da solista. Lui è sempre nella solita auto, che racconta alcuni tratti della sua biografia e lo fa in inglese. Qui il testo tradotto in italiano:

”Mi chiamo Damiano David, sono nato nel 1999 a Roma, Italia. Amo la musica, l’arte, le donne. Amo la sensazione dei bei vestiti e il buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un mutante. Ho girato tutto il mondo per trovare la mia voce, tanto per finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David e oggi è il primo giorno della mia vita”.

My name is Damiano David. pic.twitter.com/Jb2IdLBuUO — Damiano David (@daviddamiano99) September 12, 2024

Per ora non sappiamo molto altro, ma sbirciando su YouTube e piattaforme musicali quali Spotify, notiamo che Damiano David ha all’attivo un profilo in solitaria. Ciò dunque lascia pensare possa arrivare davvero della nuova musica.

Ancora è tutto in divenire e servirà un po’ di pazienza. Da qui al 27 settembre capiremo meglio di cosa si tratta. La curiosità tra i fan è davvero alle stelle!