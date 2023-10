NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Ottobre 2023

Il concerto di Annalisa in diretta tv

Periodo di grande gioia questo per Annalisa. Pochissimi giorni fa infatti è uscito il nuovo album della Scarrone, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che è già un successo. Il disco, che contiene le hit Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola, sta infatti scalando le classifiche e ha conquistato tutto il pubblico. Nel mentre il prossimo 4 novembre per la prima volta l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi si esibirà al Mediolanum Forum di Milano con un concerto evento che è già sold out da diversi mesi. Mentre aspettiamo questo show, la Scarrone nel corso di una recente intervista ha parlato del titolo del suo album, menzionando anche il live che la attende tra un mese, che sarà una vera festa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il titolo riporta a quelle fasi della vita in cui sperimentiamo un saliscendi di emozioni. La mia ambizione è che ascoltando le mie canzoni chiunque si possa identificare. Quando succede, sono felice. E ‘inclusiva’ è anche quella che considero una vera e propria festa, al Forum, il 4 novembre. La mia prima volta al Forum, con l’abbraccio della gente. Un vortice di gioia”.

Come vi abbiamo già annunciato, il concerto di Annalisa al Forum è sold out, tuttavia per tutti i fan che non riusciranno a essere a Milano adesso arriva una bellissima sorpresa. Il live della Scarrone infatti verrà trasmesso in diretta tv. Ma dove sarà possibile seguire il concerto al Forum? Scopriamolo. Lo show andrà in onda il 4 novembre in radio visione su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, e sulla piattaforma RTL 102.5 play.

Grande occasione questa per tutti i fan di seguire in diretta il concerto della Scarrone, che si preannuncia essere pieno di emozioni e sorprese.