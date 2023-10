Fedez torna in sala operatoria a causa di una nuova emorragia

NEWS

Debora Parigi | 2 Ottobre 2023

Fedez

Rimandate le dimissioni per Fedez dall’ospedale, il cantante ha subito una nuova operazione per un’altra emorragia

Aveva fatto preoccupare tutti, giovedì scorso, Fedez quando aveva confermato le voci sul suo ricovero urgente in ospedale. E ancora più preoccupati sono stati i fan quando hanno saputo i motivi di questo ricovero. Il cantante ha infatti avuto due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Aveva scritto sui social:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando. Perché il supporto fa sempre bene in questi momento. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Queste ulcere sono legate all’operazione del marzo del 2022, anche se è una conseguenza rara, secondo le parole del chirurgo che lo ha operato: “L’ulcera anastomotica è una conseguenza frequente dell’intervento? Può capitare, è un evento relativamente raro. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”.

Come già raccontato, è stata una vera e propria emergenza che ha fatto anche partire in fretta e furia Chiara Ferragni da Parigi. L’influencer si trovava infatti nella capitale francese per lavoro. Tutto comunque è andato bene e lo stesso Federico ha ringraziato per i tanti messaggi di supporto e ha aggiornato sulle sue condizioni.

In teoria oggi Fedez sarebbe stato dimesso dall’ospedale, ma purtroppo c’è stato un altro problema che ha rimandato tutto. Come riportato da Il Corriere della Sera, a quanto pare nella giornata di ieri, domenica, il cantante ha avuto un’altra emorragia che lo ha costretto a finire nuovamente in sala operatoria e ricevere una nuova trasfusione.

Comunque il rapper ora sterebbe bene e sarebbero solo state rimandate le dimissioni. Accanto a lui c’è ovviamente sempre la moglie Chiara.