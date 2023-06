Svelata la data e il luogo delle nozze di Annalisa, tra gli invitati potrebbe arrivare Maria De Filippi

NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2023

Tutti i dettagli sul matrimonio di Annalisa e i presunti invitati

Si avvicina il matrimonio di Annalisa che era riuscita a mantenere segreta fino a poco tempo fa l’esistenza di un fidanzato che prestò sarà suo marito. La notizia delle nozze, infatti, è uscita dopo che sono state affisse le pubblicazioni presso il comune di Savona. E lei successivamente ha confermato, mantenendo però la privacy sulla sua relazione. Ecco che quindi si è saputo che il futuro marito si chiama Francesco Muglia ed è un manager della Costa Crociere.

Oggi, grazie al quotidiano Il Messaggero, possiamo dirvi quando si svolgeranno le nozze e dove. La data fissata per il matrimonio è sabato 1° luglio. E la cerimonia si svolgerà a Tellaro, uno dei borghi più belli del levante ligure in una cornice da sogno. La frazione di Lerici, infatti, è arrocata su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia.

Ma chi ci sarà tra gli invitati al matrimonio di Annalisa e Francesco? In realtà la lista degli invitati è top secret, ma stanno uscendo alcune indiscrezioni su chi saranno i presenti alla cerimonia e al ricevimento. Così, come riporta il sito IVG.it, oltre ad amici e parenti, pare che sarà presente anche Maria De Filippi. La sposa è molto legata alla nota conduttrice televisiva, dato che lei è uscita proprio dal talent Amici ed ha sempre trovato in Maria un supporto.

Inoltre si vocifera che possano arrivare al completo la famiglia Lucia-Ferragni. Fedez, Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sarebbero tra gli invitati al matrimonio. Proprio con il rapper, la cantante ha inciso il grande successo di questa estate, “Disco Paradise”, quindi la loro presenza è molto probabile.