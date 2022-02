PUTIN MOGLIE: chi è Ljudmila Putina, età vita privata e foto oggi

Ljudmila Putina, ex moglie di Vladimir Putin

Qui di seguito alcune informazioni su chi è Ljudmila Putina, ex moglie del Presidente della Russia Vladimir Putin: dall’età alla biografia per passare alla vita privata e le foto oggi.

Chi è Ljudmila Putina

Nome e Cognome: Ljudmila Aleksandrovna Putina, nata Škrebneva

Data di nascita: 6 gennaio 1958

Luogo di Nascita: Kaliningrad

Età: 64 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: politica

Marito: Ljudmila è l’ex moglie di Putin

Figli: Ljudmila ha dei figli

Ljudmila Putina età, altezza e biografia

Iniziamo a soffermarci sulla biografia dell’ex moglie del Presidente russo, Vladimir Putin.

All’anagrafe Ljudmila Aleksandrovna Putina (in origine Škrebneva) è semplicemente conosciuta come Ljudmila Putina. È nata a Kaliningrad, nell’allora Unione Sovietica, il 6 gennaio 1958 sotto il segno del Capricorno. L’età dell’ex First Lady è di 64 anni.

Conosciamo anche l’altezza che corrisponde a 1 metro e 65 centimetri. Non abbiamo, invece, informazioni per quanto riguarda il peso della politica russa.

Sempre a proposito della sua biografia sappiamo che Ljudmila Putina, ex moglie di Putin, ha studiato lingue e ha conseguito la Laurea nel 1986 in lingua spagnola e filologia presso Dipartimento di Filologia dell’Università di Stato di Leningrado (oggi San Pietroburgo). Grazie al contributo per la diffusione della lingua russa, nel 2003 ha ottenuto la Medaglia di Puškin.

Passiamo ora alla vita privata di Ljudmila Putina.

Vita privata dell’ex moglie di Putin

Cosa sappiamo, invece, riguardo alla vita privata? Dopo la Laurea, Ljudmila Putina ha lavorato come assistente di volo per la filiale della sua città natale (Kaliningrad) della principale compagnia aerea, Aeroflot.

Ljudmila dopo una conoscenza con Vladimir Putin. Il loro primo incontro è stato a Leningrado (oggi San Pietroburgo). Nel 1983 si sono uniti in matrimonio, che ha dato alla coppie due figlie. Dalle nozze, infatti, sono nate: nel 1985 Maria e nel 1986 Ekaterina (Katja), in Germania Occidentale. Le figlie di Vladimir Putin e dell’ex moglie hanno studiato presso la Deutsche Schule Moskau, la Scuola Tedesca di Mosca. Sono rimaste lì fino a che nel 1999 hanno nominato loro padre Primo ministro della Russia. Pare non ci siano, però, ritratti di famiglia.

Dopo la rottura definitiva con il Presidente russo nel giugno 2013 (risale anche la loro ultima apparizione pubblica insieme con annuncio di divorzio consensuale ai giornalisti), la stampa ha fatto spesso luce sulla situazione sentimentale di Ljudmila Putina, sebbene lei si sia ritirata a vita privata. Ci sono state diverse voci sul suo conto (c’è anche chi aveva messo in giro la notizia si fosse chiusa in convento), ma tutte prive di fondamento. Quando è ritornata a farsi vedere in pubblico si è tornati a parlare dell’ex First Lady.

Ma Ljudmila Putina, ex moglie di Vladimir Putin, è impegnata? La politica russa ha mantenuto un tenore di vita alto e si è nuovamente sposata nel 2016. Suo marito oggi, Artur Ocheretny importante uomo d’affari vent’anni più giovane di lei. Per chi non lo sapesse i due vivono una vita nel lusso nella loro villa, a sul ovest della Francia (vale circa 7 milioni di dollari) e non mancano viaggi di lusso.

Infine concludiamo con una curiosità: sul web c’è chi cerca “Putin moglie cinese”, ebbene c’è una spiegazione e risale a un episodio avvenuto nel 2014, quando il Presidente ha offerto il suo plaid a Peng Liyuan, ovvero la moglie del Presidente della Cina.

Ex moglie di Putin: le foto oggi

Non si trovano troppe foto oggi di Ljudmila Putina, ma ce ne sono alcune più recenti che risalgono ad alcuni anni fa, quando ancora era accanto al Presidente Vladimir Putin. Abbiamo provato a cercare delle immagini attraverso i profili social, ma con scarsi risultati.

Ljudmila Putina – foto recenti

L’ex moglie di Putin

Queste dunque alcune delle tante curiosità e news su Ljudmila Putina.

