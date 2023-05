NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

Annalisa parla per la prima volta delle sue nozze

Sono stati mesi di grande successo questi per Annalisa. La cantante infatti da settimane è in cima alle classifiche musicali, dopo aver pubblicato i suoi due ultimi singoli, Bellissima e Mon Amour, che hanno conquistato il cuore del pubblico. Nel mentre la Scarrone sta lavorando al suo nuovo album di inediti e in più si sta preparando al concerto evento che si terrà il prossimo 4 novembre al Mediolanum Forum di Assago. Come se non bastasse poche ore fa l’ex protagonista di Amici è tornata sulle scene con Disco Paradise, in collaborazione con Fedez e J-Ax, e di certo il pezzo ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone più ascoltato dell’estate.

Pochi giorni fa nel mentre è arrivata voce che Annalisa sta per sposarsi. La notizia ha naturalmente sorpreso tutti i fan, e non solo, che non erano a conoscenza dell’esistenza del suo compagno. Stando a quanto è emerso, pare che il futuro marito della Scarrone si chiami Francesco Muglia, e pare sia un manager di 42 anni. Adesso però a rompere per la prima volta il silenzio è proprio la cantante, che tra le pagine del settimanale DiPiù Tv ha commentato la notizia delle nozze. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale. A breve Annalisa sposerà il suo compagno Francesco Muglia, e a questa coppia vanno i nostri più sinceri auguri. Attualmente non è ancora ben chiaro quando si celebrerà il matrimonio, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.