Ieri si sono svolte le nozze di Davide Simonetta e Veronica Ferraro. A prendere parte al matrimonio è stata anche Annalisa, che ha dedicato Bellissima alla moglie del suo ex fidanzato.

Il gesto di Annalisa non passa inosservato

Chi segue Annalisa sa bene che nel corso degli anni la cantante ha collaborato con alcuni dei produttori e compositori più noti del panorama musicale italiano. Tra questi c’è anche Davide Simonetta, che per la Scarrone ha curato non solo il fortunato album E poi siamo finiti nel vortice, ma anche il recente successo Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. Non tutti però sanno che in passato tra l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e il produttore c’è stata anche una relazione, durata ben due anni e terminata nel 2017.

Nella giornata di ieri intanto proprio Simonetta ha sposato la sua compagna Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, e presenti alle nozze sono stati alcuni dei più grandi artisti del momento. A partecipare al matrimonio è stata anche la Scarrone, rimasta in ottimi rapporti con il compositore. La cantante si è così esibita sulle note de La prima cosa bella, venendo accompagnata al piano da suo marito Francesco Muglia. Ma non solo. Poco dopo infatti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Durante il ricevimento di nozze Annalisa ha iniziato a intonare la hit Bellissima, alla quale ha lavorato con Davide Simonetta. A un tratto però la Scarrone si è avvicinata a Veronica Ferraro e ha così dedicato la canzone alla moglie del suo ex compagno. Il video del momento ovviamente ha fatto in breve il giro del web e in molti hanno apprezzato il bellissimo gesto dell’artista.

La Scarrone nel mentre in queste settimane si sta godendo un po’ di meritato riposo dopo la fine del suo lunghissimo tour e dopo i successi degli ultimi mesi. A breve però la cantante tornerà a lavoro e non mancheranno le sorprese per tutti i fan.