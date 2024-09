Il 12 settembre 2024 Davide Simonetta, conosciuto anche con lo pseudonimo d.whale, si è sposato con la fidanzata Veronica Ferraro. Se siete curiosi di conoscere meglio il compositore che ha lavorato, tra gli altri, anche con Annalisa, non vi resta che proseguire la lettura. Tutto sull’età, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Davide Simonetta

Nome e cognome: Davide Simonetta

Data di nascita: 5 maggio 1983

Luogo di nascita: Lodi

Età: 41 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: compositore e musicista

Moglie: Veronica Ferraro

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @d.whale

Davide Simonetta età e biografia

Chi è e quanti anni ha Davide Simonetta? Il produttore musicale è nato a Lecco, per poi crescere a Bagnolo Cremasco, il 5 maggio 1983, di conseguenza la sua età è di 41 anni. Oltra alla data di nascita non abbiamo molte altre informazioni, infatti non sappiamo la sua altezza o il suo peso.

Purtroppo le notizie sui genitori di Davide non sono molte in quanto sembra mantenere molto alla propria privacy. Per tale ragione non sappiamo di chi sia figlio o altre news sul padre e la madre.

Non sappiamo quali siano stati gli studi di Simonetta prima di diventare un noto compositore, ma abbiamo la certezza che ha sempre avuto la passione per la musica e la scrittura delle canzoni.

Non conosciamo l’ammontare del suo patrimonio. Ma quando si sposa Davide Simonetta con Veronica Ferraro? Andiamo a scoprire maggiori dettagli in merito.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Davide Simonetta e Annalisa sono stati fidanzati per circa due anni. Nel 2021 conosce Veronica Ferraro che diventa la sua fidanzata e nel 2023 annunciano che convoleranno a nozze.

Il matrimonio, dov’è ospite anche Annalisa (sua ex fidanzata) con il marito Francesco Muglia, si celebra nel settembre del 2024. Ma chi sono Davide Simonetta e Veronica Ferraro? Come abbiamo già detto lui è un produttore e lei una influencer.

Per entrambi si tratta del primo matrimonio, quindi non hanno un ex marito o una ex moglie. Dove si è sposata Veronica Ferraro? Il matrimonio ha avuto luogo presso Villa Semenza in provincia di Lecco. Al 2024 la coppia non ha figli.

Dove seguire Davide Simonetta: Instagram e social

Dove seguire Davide Simonetta sui social? Il produttore e compositore ha un account su Instagram, all’interno del quale lo vediamo mentre è al lavoro. Ogni tanto compaiono anche foto dove si rilassa con amici o da solo.

Simonetta ha anche una pagina Facebook che aggiorna regolarmente e un profilo su Twitter. Non compare su YouTube o TikTok.

Siete curiosi di scoprire che canzoni ha scritto Davide Simonetta? Continuate a leggere.

Carriera

La carriera di Davide Simonetta ha inizio nel 2001 quando forma i Karnea con i quali incide due album e un EP per Sony Music. Otto anni più tardi forma una seconda band, i Caponord, con i quali pubblica il disco “Un film sul panico“.

Nel 2010 il gruppo firma un contratto con la Warner Music Italia e nel 2012, parallelamente, comincia il proprio percorso di autore. Quali sono le canzoni scritte da Davide Simonetta? Tra gli interpreti possiamo citare, per esempio, Tiziano Ferro, Zero Assoluto, Nek, Chiara Galiazzo, Fedez, Francesco Renga e Annalisa.

Nel 2023 il produttore ha un piccolo botta e risposta con Morgan sui social dopo che l’allora giudice di X Factor aveva definito ‘Bellissima‘ “di una banalità incredibile“.

Chi produce Davide Simonetta? Chi scrive le canzoni ad Annalisa? Nel corso degli anni ha assunto anche le vesti di produttore e nel 2022 lavora con Annalisa sul singolo ‘Bellissima‘, raggiungendo la settima posizione nella classifica FIMI. Questo sodalizio in particolare è proseguito fino al 2024.

Album e canzoni

Davide Simonetta non è solo produttore e compositore me anche inciso un paio d’album con la band Karnea: ‘Sublime follia‘ e ‘Giù da me‘.

Dopo alcuni EP, poi, ha pubblicato altre canzoni con i Caponord: ‘Un film sul panico‘ e ‘Copriti gli occhi‘.