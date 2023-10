NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

La gaffe di Annalisa fa il giro del web

Periodo intenso questo per Annalisa. La cantante infatti la scorsa settimana ha rilasciato il suo nuovo album, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che è già un successo. Il disco infatti è al primo posto delle classifiche, e ha conquistato il pubblico. Proprio in merito a questo progetto, che l’ha portata a vivere un momento di enorme popolarità, la Scarrone nel corso di un’intervista afferma:

“Per me il vortice è metafora delle fasi della vita, dei sali e scendi che continuano a ripetersi. Vivi, sviluppi un progetto, poi succede qualcosa che non doveva andare così, ti fermi, rifletti, riparti. Ho individuato queste fasi che si ripetono e ho cercato di raccontarle in ogni canzone. ‘Belissima’ è la delusione di quando qualcosa no va come volevi, la reazione è ‘Mon Amou’, la libertà di poter trovare qualcosa di nuovo. ‘Ragazza sola’ è capire che la soluzione non è trovare qualcosa di nuovo ma qualcosa di vecchio in te stessa, che ti fa avere una nuova consapevolezza e voglia di ripartire. L’emozione della ripartenza è ‘Euforia’. Che è quella che sto vivendo adesso”.

In queste settimane intanto la Scarrone sta anche preparando il suo nuovo tour, che inizierà al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 4 novembre. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Durante un’intervista infatti la cantante stava giocando col conduttore e doveva proseguire i suoi brani. A un tratto però Annalisa ha dimenticato il testo di Ragazza Sola, credendo si trattasse del brano sanremese Dieci. Il video del momento naturalmente in breve ha fatto il giro del web e non sono mancati commenti ironici.

NELLA VITA MI SENTO COME ANNALISA CHE NON SI RICORDA IL TESTO DEL SUO SINGOLO ALL’ATTIVO ATTUALMENTE ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/K8ouNxQttr — damiano 🌪️ (@nevesumarte) October 7, 2023

La cantante intanto si gode questo meritato successo e non è escluso che nel corso delle prossime settimane arrivino nuove sorprese per i fan.