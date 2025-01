Maria De Filippi ha accolto Annalisa come ospite a C’è posta per te e le ha fatto grandi complimenti. Le sue parole

Questa sera Annalisa è approdata a C’è posta per te per fare una sorpresa a chi ha ricevuto la lettera da parte di alcuni affetti. Maria De Filippi ha accolto la cantante dopo un emozionante RVM e si è emozionata.

Annalisa ospite a C’è posta per te

Annalisa è stata al centro della scena nella nuova puntata di C’è posta per te di questa sera. La cantante ha preso parte all’appuntamento serale come ospite in una delle storie raccontate dalla conduttrice. Di solito si tratta di racconti particolarmente commoventi, in quanto il mittente vuole ringraziare il destinatario per averlo aiutato in un momento difficile della vita.

LEGGI ANCHE: il DJ Bob Sinclar ha esagerato con i ritocchini? Questo video sconvolge il web

Sicuramente le lacrime verranno versate anche questa sera, ma poco prima di iniziare a raccontare la storia in questione, Maria De Filippi ha accolto l’artista in studio. L’ex allieva di Amici ha fatto il suo ingresso nel bel mezzo di un boato da parte del pubblico e subito dopo che Maria ha mostrato un resoconto della sua carriera.

Annalisa ha dato un bacio sulla guancia alla De Filippi, la quale ha affermato: “Sono impressionanti i numeri, brava davvero“. L’altra ha prontamente replicato con delle parole che hanno toccato il cuore di tutti: “Ci sono tanti bei ricordi messi insieme in questi anni e siamo partite insieme, quindi è bello essere qui anche stasera“. Insomma, un momento molto emozionante, soprattutto per chi ha seguito il percorso di Annalisa fin dall’inizio.

Non è sabato sera senza la storia di un regalo… a #CePostaPerTe c'è Annalisa! Siamo in onda ORA su #Canale5 e su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/YLGpeNBBMP — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) January 25, 2025

La puntata poi è andata avanti come sempre, dopo averla fatta accomodare, tra lacrime e risate ma anche con un bel discorso della cantante ai destinatari della lettera. Voi avete visto la puntata? Se la risposta è no non preoccupatevi! Potrete rivederla in streaming su Mediaset Infinity quando vorrete.