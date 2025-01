Durante una chiacchierata al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha svelato che uno dei concorrenti ha un diario segreto e ne ha svelato il contenuto ad alcuni.

Grande Fratello, il contenuto del diario segreto

Al Grande Fratello non mancano i pettegolezzi e uno di questi è stato spifferato da Pamela Petrarolo che, in chiacchiera con Jessica Morlacchi le ha raccontato di una sorta di diario segreto di Luca Calvani. Secondo quanto detto l’attore avrebbe annotate delle cose, che riguarderebbero (prendiamolo con le pinze) le cifre guadagnate nel programma.

Jessica Morlacchi dopo aver scoperto di questi appunti di Luca Calvani è subito andata a raccontarle tutto. Per prima cosa l’ex cantante dei Gazosa tornata in gioco al Grande Fratello, ha detto di non provare nulla per lui, anzi non gli sta proprio simpatico. Quindi se è o meno presente, non gli importa. È rimasta molto delusa, per poi aggiungere:

“Poi ha questa aria da maestro e da superiore. Luca pensa di essere il campione mondiale di tutto. Te non puoi capire cosa mi hanno detto su di lui. Prima Pamela mi ha detto che Luca le ha fatto vedere tutto il suo diario, dentro c’ha scritto tutti i soldi che ha guadagnato fino ad adesso”, ha detto la concorrente del Grande Fratello.

Poi ha aggiunto: “Sì ha scritto nel dettaglio. I soldi sì, quelli che ha preso fino ad ora stando qui dentro. Come non hai capito? Non ti ricordi che lui ha questo…“. Questo il video che dimostra il discorso fatto da Jessica Morlacchi.

LUCA TIENE UN DIARIO

CON SCRITTO TUTTI I SOLDI CHE FINO AD ORA HA GUADAGNATO A STARE LÌ DENTRO 🤑 #grandefratello #SHAILENZO #morlines #morline #tommavi pic.twitter.com/rlYpqfepTy — Giulia04 (@Giulia_1904_) January 24, 2025

Uscirà fuori qualcosa in puntata circa questo argomento? Vedremo cosa farà il Grande Fratello e se deciderà di chiedere delucidazioni a Luca Calvani e a Jessica Morlacchi che ha tirato fuori questa cosa.