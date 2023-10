Spettacolo

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Annalisa arriva ad Amici 23

Oggi nel corso della nuova puntata di Amici 23 ad arrivare in studio come ospite è stata Annalisa. La cantante, che in questo momento è all’apice della sua carriera, ha così giudicato la gara di canto degli allievi, dicendo la sua sui ragazzi della scuola. Ma non è finita qui. Poco prima di lasciare lo studio infatti la Scarrone si è esibita con il suo ultimo singolo, Ragazza Sola, che da settimane è in cima alle classifiche. Pochi secondi prima che l’artista iniziasse a cantare però Maria De Filippi ha iniziato a elencare tutti i successi raggiunti dalla Scarrone negli ultimi mesi.

Come sappiamo infatti nell’ultimo anno la cantante ha raggiunto una popolarità inaspettata, grazie alle hit Bellissima e Mon Amour. Ma non solo. Solo la scorsa settimana Annalisa ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, e nel mentre sta preparando il suo primo tour di palasport, che inizierà con un’anteprima al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 4 novembre, con un un concerto evento sold out da mesi. A quel punto la Scarrone, ancora incredula, ha affermato: “Cosa è successo quest’anno non si sa”. Immediata la replica di Maria De Filippi, che dolcemente ha aggiunto:

“Sei sempre stata brava. A volte la gente se n’è accorge tardi. L’importante è che se ne accorga”.

La performance di Annalisa ad Amici 23 con Ragazza Sola nel mentre ha conquistato il pubblico e sui social non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti.