Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Ottobre 2023

Amici 23

La commozione di Kumo ad Amici 23

Nel corso del pomeridiano di Amici 23 di domenica 8 ottobre 2023 abbiamo assistito a una nuova sfida di canto e ballo. Holden, per esempio, ha ottenuto il suo primo dieci da parte di Rudy Zerbi. Annalisa, inoltre, lo ha trovato “impattante“. Successivamente, poco prima di ballare, Simone è stato accolto dal pubblico che ha cantato in coro “Sei bellissimo“.

A un certo punto è stato il turno di Kumo. Ne avevamo già parlato all’interno delle anticipazioni, ma oggi abbiamo potuto vedere chiaramente quello che è accaduto. Dopo la sua esibizione è stato mostrato un video in cui vediamo il ballerino che sembra essere capace di risolvere ogni problema all’interno della casetta.

Dai consigli per la postura a quelli in cucina, passando anche per essere colui che dispensa più abbracci di tutti a chi ne ha bisogno. E se necessiti di un motivatore? Arriva sempre Kumo che trova il tempo per incoraggiarti. Tornati in studio ha commentato: “Sono un abbraccione di prima categoria. Ne avrei bisogno di uno“. Ed è così che Holy Francesco lo ha abbracciato ed è scoppiato in lacrime.

Con queste che scendevano lungo il suo viso ha chiesto a alla conduttrice di Amici 23 di poter uscire un attimo: “Posso andare un attimo in bagno?“. Poco dopo essersi ripreso, però, è tornato a sedersi fino alla fine della puntata. QUI per il video completo.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 23 e non solo.