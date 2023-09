NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Settembre 2023

La rivelazione di Annalisa

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Annalisa ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, al quale è legata sentimentalmente da diversi anni. Poco si sa sulla cerimonia di nozze della cantante e dell’imprenditore, che hanno deciso di tenere riservato il loro grande giorno. Tutto quello che è emerso è che il rito religioso si è svolto ad Assisi, mentre la festa, alla quale hanno partecipato parenti e amici, si è tenuta in spiaggia in Liguria. La stessa Scarrone ha condiviso ben poco sui social del suo matrimonio, tuttavia non è mancato un post in cui ha mostrato il suo vestito da sposa, firmato Dolce&Gabbana. Per le sue nozze, l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha optato per un vestito corto e proprio nelle ultime ore, nel corso di una lunga intervista per FanPage, ha spiegato il perché di questa scelta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io non mi sono mai vista vestita con l’abito da sposa, sono andata semplicemente in quelle che sono le forme che mi fanno stare bene. Trattandosi di una festa sulla spiaggia, quindi, sono andata a prendermi un vestito corto, me l’hanno disegnato come volevo io, e quella forma lì era come la mia coperta di Linus”.

A quel punto la Scarrone ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web. Annalisa infatti ha raccontato di aver indossato anche un secondo vestito “segreto” in occasione del suo matrimonio, che tuttavia non è stato mai mostrato. Ecco cosa ha affermato la cantante:

“Anche quando abbiamo fatto quella parte del matrimonio che non è uscita fuori, insomma, che è rimasta soltanto per la famiglia, non avevo l’abito tradizionale”.

Oggi intanto esce il nuovo album di inediti di Annalisa, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che sta già scalando le classifiche.