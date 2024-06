Solo qualche giorno fa Annalisa e Tananai hanno rilasciato il loro nuovo singolo, Storie Brevi, che sta già facendo cantare e ballare tutto il pubblico. Poco fa come se non bastasse i due artisti hanno pubblicato anche il video ufficiale della canzone.

Il video di Storie Brevi di Annalisa e Tananai

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Annalisa e Tananai hanno rilasciato il loro nuovo singolo, Storie Brevi. Fin dal primo ascolto il brano ha conquistato il pubblico e di certo ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit più amate dell’estate. La canzone ha anche iniziato a scalare le classifiche e di certo regalerà grandi soddisfazioni ai due artisti. Solo di recente intanto proprio Tananai ha raccontato a RDS come è nata la collaborazione con la Scarrone e in merito ha affermato: “Io ero partito per l’idea di produzione per i fatti miei. Poi il mondo sonoro si rifaceva molto a quella che è la voce di Annalisa e io stimandola e volendo fare un pezzo con lei da un po’, gliel’ho proposto”.

Pronta anche la replica dell’ex allieva di Amici, che ha rivelato: “Mi ha coinvolto e mi ha fatto sentire un po’ di cose. La prova del 9 c’è stata quando siamo andati insieme in studio a lavorarci. Da lì c’è stata la certezza che quella cosa era giusta, aveva preso la forma giusta ed era forte insieme”.

Oggi intanto è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan. Annalisa e Tananai hanno infatti rilasciato il video ufficiale di Storie Brevi. La clip naturalmente sta già facendo il giro del web e ancora una volta i due artisti hanno fatto centro.

Storie Brevi intanto sta continuando a fare scatenare il pubblico e senza dubbio per tutto il resto dell’estate sentiremo ancora molto parlare di questo brano.