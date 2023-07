NEWS

Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

Gli invitati alla festa del matrimonio di Annalisa

Un paio di giorni fa abbiamo scoperto che Annalisa si è sposata in gran segreto, con la partecipazione di pochi amici e famigliari. Si pensava che il matrimonio sarebbe stato celebrato il 1° luglio e invece è stato celebrato il 29 giugno ad Assisi presso la Basilica di San Francesco, luogo nel cuore del marito Francesco Muglia.

La festa vera e propria con il rito civile si è tenuta a Tellaro, in provincia di La Spezia, con la partecipazione di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. In base alle indiscrezioni avrebbero dovuto presenziare diversi Vip:

“Tra gli ospiti sono attesi l’amica e compagna di talent Alessandra Amoroso, il suo produttore Davide Simonetta in arte d. whale con la fidanzata Veronica Ferraro, qualcuno dice Fedez con la moglie Chiara Ferragni e J-Ax.

Ma in tanti sostengono che gli ospiti vip arriveranno tutti sabato a Tellaro, in provincia di La Spezia, per la seconda tranche del matrimonio dove sono attesi circa duecento amici, soprattutto quelli che fanno parte del mondo della discografia e della tv, come Maria De Filippi”.

Stando alle foto scattate dai paparazzi, infatti, abbiamo la conferma della presenza di alcune celebrità alla festa per il matrimonio di Annalisa. Stiamo parlando, per esempio, proprio di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Fabio Rovazzi. Al momento non sappiamo chi altro fosse presente perché gli invitati sono stati molto discreti e non hanno pubblicato foto sui social.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero uscire maggiori informazioni in merito. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi maggiori informazioni. Se siete curiosi di vedere le foto, invece, potete cliccare QUI accedendo al sito di Rai News.