Annalisa, un noto cantante avrebbe messo gli occhi su di lei: arriva l’indiscrezione

NEWS

Debora Parigi | 3 Maggio 2023

Guè Pequeno ha una cotta per Annalisa?

La cantante Annalisa è sulla cresta dell’onda. Dopo il successo di “Bellissima” ora anche il suo ultimo singolo “Mon Amour” sta scalando le classifiche musicali (attualmente è al 5° posto in quella FIMI). L’ex allieva di Amici sta proprio conquistando tutti. Proprio di recente anche Pierpaolo Pretelli si è mostrato sui social mentre balla la coreografia di Mon Amour con Joey Di Stefano, che ha ideato anche quella di “Bellissima”.

Ma a quanto pare la cantante non conquista solo con le sue canzoni. Si perché secondo il settimanale Chi lei avrebbe uno spasimante tra i suoi colleghi, ed è anche un artista molto noto. Stiamo parlando di Guè Pequeno, rapper dei record che proprio con il suo ultimo album ha conquistato grandissimi risultati. E secondo il settimanale di gossip, proprio lui sarebbe “pazzo” della collega. Come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip, il settimanale scrive:

“Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con il suo album Madreperla è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con Mon Amour è balzata dal 16° al 5° posto della classifica Fimi dei singoli): lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui. Il rapper è un tipo cool e… focoso: a marzo gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot”.

A tutto questo, però, il magazine aggiunge anche altro e cioè che non ci sarebbe una possibilità per Guè dal punto di vista amoroso. Si legge, infatti, ancora: “Peccato che Annalisa pare sia (in segreto) fidanzatissima…”. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione, un gossip che deriva, come si legge appunto, da una serie di like che Pequeno mette alla collega sui social. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un semplice apprezzamento per il suo lavoro.